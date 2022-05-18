Лебедев сравнил обвинения Мизулиной в его адрес с воем собаки

Российский дизайнер Артемий Лебедев ответил директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на ее требование привлечь его к ответственности за «сознательное искажение исторических фактов о России». На своем YouTube-канале Лебедев заявил, что когда Мизулиной нечего делать — «она нападает на невинных людей».

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«Она возглавила так называемую Лигу безопасного интернета — совершенно бессмысленная организация, которую надо просто запретить, как вражескую. Потому что ничего более вредоносного в последние годы в России не происходило», — заявил он.

По словам дизайнера, каждое 9 мая на своих страницах он публикует пост о том, что нужно быть благодарными за победу над нацистской Германией, в том числе и странам союзникам.

«Короче, когда Мизулина что-то выступает про реабилитацию нацизма, можно смело игнорировать ее, потому что с таким успехом можно пойти и послушать, как собака воет в поле в глухую сентябрьскую ночь», — добавил Лебедев.