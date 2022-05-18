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25 минут назад

Вильфанд прокомментировал слухи о своей госпитализации

Алиса Селезнёва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отказался обсуждать информацию о своей госпитализации в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Вильфанд прокомментировал слухи о своей госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что синоптик находится в нейрохирургическом отделении одной из московских больниц. По данным канала, накануне ему была проведена операция на позвоночнике и сейчас состояние оценивается как средней тяжести.

Однако в ходе разговора с радиостанцией Роман Вильфанд отказался как подтвердить, так и опровергнуть эту информацию.

«Это совершенно не тема для разговора. Я в понедельник буду в форме и буду с удовольствием о погоде говорить», - заметил он.

Роман Вильфанд регулярно озвучивает прогнозы синоптиков о погоде. В частности, 16 мая в разговоре с ТАСС он назвал срок возвращения тепла в Москву.

Общество,Роман Вильфанд,
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