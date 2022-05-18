Вильфанд прокомментировал слухи о своей госпитализации

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отказался обсуждать информацию о своей госпитализации в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что синоптик находится в нейрохирургическом отделении одной из московских больниц. По данным канала, накануне ему была проведена операция на позвоночнике и сейчас состояние оценивается как средней тяжести.

Однако в ходе разговора с радиостанцией Роман Вильфанд отказался как подтвердить, так и опровергнуть эту информацию.

«Это совершенно не тема для разговора. Я в понедельник буду в форме и буду с удовольствием о погоде говорить», - заметил он.