Вильфанд прокомментировал слухи о своей госпитализации

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отказался обсуждать информацию о своей госпитализации в Москве. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что синоптик находится в нейрохирургическом отделении одной из московских больниц. По данным канала, накануне ему была проведена операция на позвоночнике и сейчас состояние оценивается как средней тяжести.
Однако в ходе разговора с радиостанцией Роман Вильфанд отказался как подтвердить, так и опровергнуть эту информацию.
«Это совершенно не тема для разговора. Я в понедельник буду в форме и буду с удовольствием о погоде говорить», - заметил он.
Роман Вильфанд регулярно озвучивает прогнозы синоптиков о погоде. В частности, 16 мая в разговоре с ТАСС он назвал срок возвращения тепла в Москву.