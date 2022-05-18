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46 минут назад

Вильфанд госпитализирован в Москве

Алиса Селезнёва

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд госпитализирован в одну из московских больниц, ему проведена операция на позвоночнике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вильфанд госпитализирован в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Вильфанд находится в нейрохирургическом отделении. Операцию ему сделали накануне.

«Сейчас бывший глава Гидрометцентра в состоянии средней тяжести, стабилен», - подчеркнул Mash.

При этом 16 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС назвал срок возвращения тепла в Москву. Вильфанд отметил, что к середине третьей декады мая температура воздуха в Москве достигнет климатической нормы в 20 градусов тепла днем. Постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая.

Общество,Роман Вильфанд,
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