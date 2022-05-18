Вильфанд госпитализирован в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд госпитализирован в одну из московских больниц, ему проведена операция на позвоночнике. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

При этом 16 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС назвал срок возвращения тепла в Москву. Вильфанд отметил, что к середине третьей декады мая температура воздуха в Москве достигнет климатической нормы в 20 градусов тепла днем. Постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая.