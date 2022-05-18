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42 минуты назад

МВД объявило в розыск блогера Майкла Наки по делу основателя Telegram-канала "Сканер"

ТАССиещё 1

Блогер Майкл Наки, проходивший вместе с основателем Telegram-канала "Сканер" Русланом Карпуком по делу о дискредитации Вооруженных сил России, объявлен в розыск, следует из базы МВД РФ.

МВД объявило в розыск блогера Майкла Наки
Фото: соцсетисоцсети

"Наки Майкл Сидней. 25 декабря 1993 года рождения, место рождения РФ, Москва, разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения статьи.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что Майкл Наки вместе с Карпуком, известным как Руслан Левиев, проходит фигурантом по уголовному делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Ранее в среду в суд поступило ходатайство СК о заочном аресте основателя Telegram-канала "Сканер" Руслана Карпука по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. МВД объявило его в розыск.

Согласно описанию Telegram-канала "Сканер", он создан для мониторинга деятельности коррумпированных чиновников. Имеет более 201 тыс. подписчиков.

Общество,Майкл Наки,Руслан Левиев,МВД России,
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