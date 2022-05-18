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1 час назад

В Кабардино-Балкарии откроется фестиваль «Кинокавказ — 2022»

Lenta.ru

Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль «Кинокавказ — 2022» откроется в Кабардино-Балкарии в среду, 18 мая. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

В КБР пройдет молодежный кинофестиваль «Кинокавказ — 2022»
Фото: ТАССТАСС

Как отметили в оргкомитете фестиваля, церемония открытия состоится в Курортном зале Нальчика. Кинопоказы будут проходить 19 мая в кинотеатре «Восток». Закроется «Кинокавказ — 2022» церемонией награждения, которая пройдет 20 мая на склонах горы Эльбрус.

«"Кинокавказ" — палитра ярких образов, таких же многообразных, как и сам регион. Северный Кавказ — это конгломерат культур — колоритных и неповторимых. Поэтому и возникла идея о проведении церемонии награждения на склонах Эльбруса. Таким образом, участники ближе познакомятся с местной культурой, обычаями и традициями проживающих здесь народов», — пояснил продюсер фестиваля Артем Челикин.

Всего на «Кинокавказе — 2022» зрители смогут увидеть более 40 фильмов, снятых режиссерами из 13 российских регионов, а также из Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет образовательный форум, участники которого смогут узнать о кинопроизводстве и научиться смотреть кино как профессионалы.

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