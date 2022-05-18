Пока вы спали: мировая пшеничная война и торг Анкары со Скандинавией

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Фото: ТАСС ТАСС

Мировая «пшеничная война» набирает обороты

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Мировые рынки из-за украинского кризиса лишились поставок зерна из России и Украины. С начала года пшеница подорожала более чем на 60% и ряду стран грозит голод. Что происходит на рынке зерна, разбирались «Известия».

По данным издания, ситуация еще сильнее обострилась после того, как Индию накрыла жара, фермеры начали опасаться потери половины урожая пшеницы, а власти запретили экспорт зерна. Западные страны обвиняют Россию в «пшеничной войне», но ключевые экспортеры — США, Канада, Франция и Германия пока не торопятся спасти мировой рынок от зернового коллапса,

предпочитая придержать запасы.

Анкара начала торг о вступлении скандинавских стран в НАТО

Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ратифицировать заявки Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО не означает категоричное «нет», а является приглашением к диалогу. Турцию не устраивает сотрудничество скандинавов с курдскими организациями, пишут «Известия».

Также эксперты отмечают, что в обмен на свое согласие на присоединение к альянсу скандинавских стран Анкара рассчитывает добиться уступок по закупке американских истребителей F-35 и снятия эмбарго США на поставки вооружений, также турецкие власти могут ожидать «какой-то материальной помощи для решения проблем с беженцами».

Минэкономики ожидает два года рецессии в России из-за санкций

В своем доработанном прогнозе, основные параметры которого внесены в правительство, Минэкономики ожидает, что пик обвала ВВП придется на третий квартал 2022 года и оценивает годовой спад в 7,8%. Спад реальной зарплаты Минэкономики в этом году прогнозируют на уровне 4,8%, пишет «Коммерсант».

В прогнозе ведомства предполагается, что в 2023 году можно будет ожидать первые плоды адаптации экономики к новым довольно жестким условиям. А восстановление доходов населения и потребления ожидается к 2025 году. Речь идет о базовом сценарии, но даже в нем очевиден рост нефтегазовой зависимости в среднесрочной перспективе, пишет издание.

В Таджикистане вспыхнули протесты

МВД Таджикистана в своем официальном заявлении признало факт обострения обстановки в Хороге Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), где погиб участник акций протеста и пострадали трое правоохранителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом получить более полную информацию о происходящем в регионе не представляется возможным, так как там отключен мобильный интернет, а независимые таджикские СМИ отказываются освещать ситуацию, опасаясь последствий. В свою очередь осведомленные источники и политологи на условиях анонимности утверждают, что начиная с ноября 2021 года ситуация в области ухудшается, а стремление властей задавить протесты заводит ситуацию в тупик.

Пхеньян не ответил на предложение Сеула о помощи

Северная Корея третий день не реагирует на попытки Сеула предложить помощь в борьбе со вспышкой COVID-19 в стране, которую в Пхеньяне называют лихорадкой. Об этом со ссылкой на представителя Министерства объединения Республики Корея пишет Yonhap.