Сбрасывающего в Неву мусор в Петербурге рабочего сняли на видео

В Петербурге рабочий сбрасывал мусор в реку. За таким занятием заметили строителя местные жители на Биржевом мосту. Снятое ими видео опубликовано в Telegram-канале «Лента дня».

«Ремонт Биржевого моста. Строители сбрасывают бетон, мусор от стройки в Неву», – произносит за кадром автор ролика.

Как уточняет издание «Деловой Петербург», организация-заказчик ремонтных работ уже направила запрос к подрядчику с требованием прояснить запечатленный на камеру инцидент.