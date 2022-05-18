Москвичи бросились скупать дачные товары

Москвичи бросились скупать на «Авито» садовую мебель и технику. За год продажи дачных товаров на торговой площадке выросли в 2,3 раза, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Чаще всего в 2022 году в Москве покупают мангалы — на этот вид товара пришлось 20 процентов от общего числа продаж в первые четыре месяца года, по сравнению с 2021 годом спрос на мангалы вырос на 79 процентов. Второе место по популярности заняли столы и стулья — их доля составила 18 процентов.

Подешевевшие на шесть процентов беседки начали покупать в 6,7 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Также увеличились продажи шезлонгов и подвесных кресел — в 3,8 и 2,6 раза соотвественно. Спрос на надувные и каркасные бассейны увеличился более чем в два раза, грили стали покупать на 49 процентов чаще. Среди техники заметнее всего выросли продажи триммеров и дождевателей— на 53 процента. Газонокосилки также стали покупать на 47 процентов чаще.