Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом

Выступая на марафоне общества «Новвые горизонты», организованном обществом «Знание» блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма.

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Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.

Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».