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36 минут назад

Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом

Деловая газета "Взгляд"

Выступая на марафоне общества «Новвые горизонты», организованном обществом «Знание» блогер Юрий Подоляка объяснил, как на Украине стало возможным возрождение нацизма.

Подоляка: Украинцы живут в виртуальном мире, созданном Западом
Фото: ReutersReuters

Подоляка заявил, что человек «начинает жить в виртуальном пространстве», если «забывает историю», если ему с помощью современных средств коммуникации «пишут чужую историю», которая «нереальна». «По сути украинцы сегодня в политическом плане живут в виртуальном пространстве, созданном западными спичмейкерами», – сказал он.

Украинцам рассказали «лживую историю», им «объяснили», что «все их беды – от России», заявил Подоляка. Он сравнил это с ситуацией, когда в Польше заявляют, что Волынскую резню «устроили не бандеровцы, а русские».

Подоляка подчеркнул, что «виртуальная реальность позволяет переформатировать кого угодно». «С другой стороны, это позволяет нам, когда мы там будем – а мы там будем обязательно, мы там все решим – быстро переформатировать этих людей в другом направлении», – считает он.

Общество,Юрий Подоляка,
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