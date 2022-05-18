Гергиев даст в Мариинке концерт памяти своего творческого друга

Народный артист России Валерий Гергиев даст в среду на Новой сцене Мариинского театра концерт памяти своего творческого друга и партнера по сцене Александра Торадзе. Пианист умер в США 11 мая на 70-м году жизни.
В этот вечер прозвучат Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, где солистом выступит Денис Мацуев и кантата "Александр Невский" Сергея Прокофьева с Ольгой Бородиной в сольной партии.
Как сообщили в пресс-службе театра, "сотрудничество с Валерием Гергиевым началось у пианиста в 1993 году, когда в качестве именитого приглашенного гостя Лексо (Александр) Торадзе открывал исполнением Третьего фортепианного концерта Рахманинова самый первый фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей". С тех пор пианист неоднократно приезжал в Петербург. Вместе музыканты осуществили эпохальную запись пяти фортепианных концертов Сергея Прокофьева, изданную фирмой Philips в 1997 году".
Другим важным сочинением и визитной карточкой этого тандема был "Прометей" Александра Скрябина, которого артисты играли по всему миру, в том числе на фестивале в Зальцбурге. Это произведение прозвучало и на концерте осенью минувшего года, последнем выступлении музыканта в Мариинском театре.
Александр Торадзе родился в 1952 году в Тбилиси в семье композитора Давида Торадзе и киноактрисы Лианы Асатиани. В 1977 году окончил Московскую консерваторию, где его наставниками были Яков Зак, Борис Землянский и Лев Наумов. В том же году одержал победу на Международном конкурсе имени Вана Клиберна. В 1983-м переехал в США, а с 1991 года по 2017 год был профессором Университета Индианы, где основал Фортепианную студию Торадзе. В качестве солиста пианист выступал с ведущими симфоническими коллективами Европы и Америки, в числе которых Берлинский, Нью-Йоркский, Лондонский, Чикагский оркестры, оркестры Баварского радио, Ла Скала, Метрополитен-оперы и Мариинского театра.