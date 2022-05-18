Гергиев даст в Мариинке концерт памяти своего творческого друга

Народный артист России Валерий Гергиев даст в среду на Новой сцене Мариинского театра концерт памяти своего творческого друга и партнера по сцене Александра Торадзе. Пианист умер в США 11 мая на 70-м году жизни.

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Как сообщили в пресс-службе театра, "сотрудничество с Валерием Гергиевым началось у пианиста в 1993 году, когда в качестве именитого приглашенного гостя Лексо (Александр) Торадзе открывал исполнением Третьего фортепианного концерта Рахманинова самый первый фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей". С тех пор пианист неоднократно приезжал в Петербург. Вместе музыканты осуществили эпохальную запись пяти фортепианных концертов Сергея Прокофьева, изданную фирмой Philips в 1997 году".

Другим важным сочинением и визитной карточкой этого тандема был "Прометей" Александра Скрябина, которого артисты играли по всему миру, в том числе на фестивале в Зальцбурге. Это произведение прозвучало и на концерте осенью минувшего года, последнем выступлении музыканта в Мариинском театре.