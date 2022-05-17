В России пообещали построить 19 новых курортов

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что в России с 2022 года начнется строительство 19 новых курортов на перспективных туристических территориях. На строительство туробъектов планируется выделить 36,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

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По словам Суханова, корпорация также планирует запуск 53 инвестиционных проектов, направленных на создание доступных курортов в 27 субъектах России. Таким образом, ожидается, что к 2030 году в России будет запущено 20 тысяч новых гостиничных номеров, а ежегодный поток отдыхающих увеличится на 10 миллионов человек.

«Эти проекты, предлагающие различные виды досуга и отдыха для каждой категории туристов — лишь малая часть той инфраструктуры, которая появится в нашей стране благодаря нацпроекту», — отметил глава корпорации и пообещал, что первыми будут построены курорты «Завидово парк» в Тверской области, «Новый Шерегеш» в Кузбассе и «Грин Флоу» в Бурятии.