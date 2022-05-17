В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
24 минуты назад

В России пообещали построить 19 новых курортов

Lenta.ru

Гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов заявил, что в России с 2022 года начнется строительство 19 новых курортов на перспективных туристических территориях. На строительство туробъектов планируется выделить 36,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

В России пообещали построить 19 новых курортов
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам Суханова, корпорация также планирует запуск 53 инвестиционных проектов, направленных на создание доступных курортов в 27 субъектах России. Таким образом, ожидается, что к 2030 году в России будет запущено 20 тысяч новых гостиничных номеров, а ежегодный поток отдыхающих увеличится на 10 миллионов человек.

«Эти проекты, предлагающие различные виды досуга и отдыха для каждой категории туристов — лишь малая часть той инфраструктуры, которая появится в нашей стране благодаря нацпроекту», — отметил глава корпорации и пообещал, что первыми будут построены курорты «Завидово парк» в Тверской области, «Новый Шерегеш» в Кузбассе и «Грин Флоу» в Бурятии.

Ранее стало известно, что в Сочи к 2029 году создадут всесезонный бальнеологический горный курорт «Долина Васта». Новый курорт будет располагаться в горном кластере на территории 3,8 тысячи гектаров и будет способен принимать до 1,5 миллиона человек в год.

Общество,Сергей Суханов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители