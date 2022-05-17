Московский суд вернул иск российских пользователей к Netflix

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям иск российских пользователей на 60 млн рублей к стриминговому сервису Netflix . Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Иск возвращен. Поскольку Новиков (представитель истцов - прим. ТАСС) не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц в порядке главы 22.3 ГПК РФ", - сказала пресс-секретарь суда.

В иске просили суд взыскать по 2 млн рублей в пользу каждого истца в качестве компенсации морального вреда, а также взыскать с сервиса штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истцов по настоящему иску. Также истцы просили суд обязать Netflix возобновить доступ к сервису и контенту для российских пользователей.