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57 минут назад

Суд в Москве вернул иск российских пользователей к Netflix

ТАСС

Хамовнический суд Москвы вернул заявителям иск российских пользователей на 60 млн рублей к стриминговому сервису Netflix. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

Московский суд вернул иск российских пользователей к Netflix
Фото: EPAEPA

"Иск возвращен. Поскольку Новиков (представитель истцов - прим. ТАСС) не имеет полномочий на предъявление иска в защиту прав и законных интересов группы лиц в порядке главы 22.3 ГПК РФ", - сказала пресс-секретарь суда.

В иске просили суд взыскать по 2 млн рублей в пользу каждого истца в качестве компенсации морального вреда, а также взыскать с сервиса штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу истцов по настоящему иску. Также истцы просили суд обязать Netflix возобновить доступ к сервису и контенту для российских пользователей.

В начале марта стриминговая платформа Netflix объявила о приостановлении оказания услуг российским пользователям по окончании оплаченного периода без возможности продления подписки.

Исковое заявление к Netflix объединяло инициативную группу в составе 20 человек.

Общество,Происшествия,Netflix,
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