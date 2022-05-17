Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

«В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней», — сказал в Совфеде в ходе пленарного заседания X Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений патриарх Кирилл.