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17 минут назад

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Елена Прошина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал лишить частные клиники права делать аборты и попросил законодателей «смелее подходить к вопросу защиты жизни». Он уверен, что данное нововведение может стать частью мер по защите права ребенка на жизнь. Его слова приводит «РИА Новости».

Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней», — сказал в Совфеде в ходе пленарного заседания X Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений патриарх Кирилл.

Он считает, что Гражданский кодекс РФ должен защищать право ребенка на жизнь по типу права наследования.

«Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнение, пугающее нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов», — отметил патриарх Кирилл.

Он также заявил, что в России остаются проблемой аборты по ОМС. Патриарх Кирилл назвал позиционирование аборта в качестве бесплатной медицинской услуги, финансируемой из госбюджета, «большой моральной проблемой общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис».

Общество,Патриарх Кирилл,Совет Федерации,
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