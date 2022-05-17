Патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал лишить частные клиники права делать аборты и попросил законодателей «смелее подходить к вопросу защиты жизни». Он уверен, что данное нововведение может стать частью мер по защите права ребенка на жизнь. Его слова приводит «РИА Новости».
«В последнее время государство обращает серьезное внимание на профилактику абортов. Здесь необходим комплекс мер, ограничительных и также поддерживающих материнство и поощряющих рождаемость. Представляется важным предложения законодателей, в частности, прекращение совершения абортов в частных клинках, благодаря чему точнее станут статические данные, исчезнет стимул гнаться за прибылью за счет уничтожения детских жизней», — сказал в Совфеде в ходе пленарного заседания X Парламентских встреч в рамках Международных образовательных чтений патриарх Кирилл.
Он считает, что Гражданский кодекс РФ должен защищать право ребенка на жизнь по типу права наследования.
«Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнение, пугающее нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов», — отметил патриарх Кирилл.
Он также заявил, что в России остаются проблемой аборты по ОМС. Патриарх Кирилл назвал позиционирование аборта в качестве бесплатной медицинской услуги, финансируемой из госбюджета, «большой моральной проблемой общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис».