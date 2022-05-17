В Екатеринбурге выпустили транспортную карту к 25-летию фильма «Брат»

В Екатеринбурге выпустили лимитированные транспортные ЕКАРТы с кадрами из фильма «Брат» к 25-летию ленты. Об этом сообщается на сайте компании.
«После выхода в прокат, фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется в наши дни. Екатеринбург, тогда еще Свердловск, является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания», — пишут создатели.
Премьера фильма «Брат» состоялась 17 мая 1977 года в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». В 2022 году ленту вместе со второй частью «Брат 2» выпустили в повторный прокат. За уикенд картины собрали 45 млн рублей, обогнав «Анчартед: На картах не значится».
Ранее «Газета.Ru» писала, что в августе в России планируют выпустить сборник комиксов по фильму «Брат».