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38 минут назад

В Екатеринбурге выпустили транспортную карту к 25-летию фильма «Брат»

Газета.Ru

В Екатеринбурге выпустили лимитированные транспортные ЕКАРТы с кадрами из фильма «Брат» к 25-летию ленты. Об этом сообщается на сайте компании.

В Екатеринбурге выпустили транспортную карту к 25-летию фильма «Брат»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«После выхода в прокат, фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется в наши дни. Екатеринбург, тогда еще Свердловск, является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания», — пишут создатели.

Премьера фильма «Брат» состоялась 17 мая 1977 года в программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». В 2022 году ленту вместе со второй частью «Брат 2» выпустили в повторный прокат. За уикенд картины собрали 45 млн рублей, обогнав «Анчартед: На картах не значится».

Ранее «Газета.Ru» писала, что в августе в России планируют выпустить сборник комиксов по фильму «Брат».

Общество,Алексей Балабанов,
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