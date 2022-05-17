В Екатеринбурге выпустили транспортную карту к 25-летию фильма «Брат»

«После выхода в прокат, фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется в наши дни. Екатеринбург, тогда еще Свердловск, является родиной режиссера фильма Алексея Балабанова, и мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания», — пишут создатели.