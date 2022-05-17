В рамках Ночи музеев в Москве откроется выставка о Викторе Цое

В рамках Ночи музеев, которая состоится 18 мая, в Москве будет открыта выставка «Виктор Цой. Путь героя», пишет Lenta.ru.

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Люди, которым интересны скорее высокие технологии, а не замысловатые арт-объекты, оценят по достоинству выставку о легендарном российском музыканте. При этом «Виктор Цой. Путь героя» является одной из самых ожидаемых экспозиций 2022 года.

Организаторы обещают представить посетителям сложносочиненный проект, тема которого потребовала нестандартных решений, выходящих за рамки привычного понимания. Единовременно над выставкой работали до 450 человек.