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1 час назад

В рамках Ночи музеев в Москве откроется выставка о Викторе Цое

Газета.Ru

В рамках Ночи музеев, которая состоится 18 мая, в Москве будет открыта выставка «Виктор Цой. Путь героя», пишет Lenta.ru.

В рамках Ночи музеев в Москве откроется выставка о Викторе Цое
Фото: ТАССТАСС

Люди, которым интересны скорее высокие технологии, а не замысловатые арт-объекты, оценят по достоинству выставку о легендарном российском музыканте. При этом «Виктор Цой. Путь героя» является одной из самых ожидаемых экспозиций 2022 года.

Организаторы обещают представить посетителям сложносочиненный проект, тема которого потребовала нестандартных решений, выходящих за рамки привычного понимания. Единовременно над выставкой работали до 450 человек.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева призналась в любви к группе «Кино» после выставки о Цое.

Общество,Новости Москвы,Анастасия Ивлеева,Виктор Цой,
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