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1 час назад

На Алтае пройдет фестиваль фольклора и народных ремесел

Lenta.ru

Фестиваль фольклора и народных ремесел «Алтайские плетёнки» состоится в Алтайском крае в конце мая. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на министерство культуры региона.

На Алтае пройдет фестиваль фольклора и народных ремесел
Фото: ТАССТАСС

Как уточнили в ведомстве, мероприятия пройдет с 27 по 29 мая и будет приурочено к празднованию Года культурного наследия народов России. В качестве площадки для фестиваля в этом году был выбран туристический комплекс «Усадьба Сокол».

Посетители смогут присоединиться к творческой лаборатории «Традиции русского гостеприимства», а также поводить хороводы. Завершится праздник фольклорной дискотекой с песнями и танцами под гармонь.

Фестиваль проводится уже в третий раз.

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