Сотрудники McDonald’s начали распродавать униформу

Сотрудники McDonald’s в России начали распродавать свою униформу. На объявления о продаже форменной одежды объявившего об окончательном уходе из России бренда обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Так, один из сотрудников сети выставил на сайте частных объявлений поло и брюки, две кепки и ремень с логотипом McDonald’s. За весь комплект автор объявления хочет выручить 2500 рублей.

В понедельник, 16 мая, сеть McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка и начале продажи своего бизнеса в стране. Компания проработала в РФ более чем 30 лет. Она намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's. Компания также сохранит право на свои товарные знаки в России. В марте сеть сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.