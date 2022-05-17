Россияне стали покупать больше ювелирных изделий

За первые три месяца 2022 года продажи ювелирных изделий в России выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Показатель достиг 77,2 млрд рублей. При этом в натуральном выражении спрос сократился на 6%. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на исследование аналитического центра Sokolov. Отмечается, что рост связан с увеличением цен в ювелирной рознице.

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Исследование показало, что основной рост пришёлся на январь и февраль. Продажи в деньгах увеличились на 11,3% и 10,7% соответственно по сравнению с аналогичными месяцами в 2021-м. В марте рост рынка замедлился и составил 3%.

На подорожание ювелирных изделий повлияли скачки валютных курсов и рост биржевых цен на золото в начале марта, заметили аналитики. После начала военной операции России на Украине цена золота достигла $1931, а в марте превысила $2000.

Эксперты рассказали, что в натуральном выражении рынок золотых украшений упал на 6%. Объём импорта изделий из золота сократился на 66%. Также на сегмент повлиял уход с российского рынка глобальных ювелирных брендов.