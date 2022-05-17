В Казани стартует международный музыкальный фестиваль «Белая сирень»

В рамках фестиваля запланирован ряд выступлений ведущих пианистов страны, которые будут удивлять зрителей своим мастерством вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром республики.

Ранее сообщалось, что в Суздале 18 и 19 июня пройдет первый Всероссийский фестиваль уличных театров. На фестивале будут представлены самые разные театральные жанры и направления, их будут демонстрировать 30 коллективов на 10 площадках.