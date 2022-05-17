В России началась разработка портала «Госуслуги молодым»

В России ведется разработка портала «Госуслуги молодым», сообщила РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что это будет аналог «Госуслуг», где можно будет найти информацию о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых людей. Например, там будет представлена информация о грантовой поддержке.
Разработкой проекта занимаются Минцифры вместе с Росмолодежью. По словам Разуваевой, проект планировалось запустить в начале года, но из-за сложностей, его запустят, по всей видимости, только к концу 2022 года.