В России началась разработка портала «Госуслуги молодым»

В России ведется разработка портала «Госуслуги молодым», сообщила РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что это будет аналог «Госуслуг», где можно будет найти информацию о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых людей. Например, там будет представлена информация о грантовой поддержке.