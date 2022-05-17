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1 час назад

В России началась разработка портала «Госуслуги молодым»

BFM.RU

В России ведется разработка портала «Госуслуги молодым», сообщила РИА Новости глава Росмолодежи Ксения Разуваева. Она отметила, что это будет аналог «Госуслуг», где можно будет найти информацию о ключевых событиях, льготах и возможностях для молодых людей. Например, там будет представлена информация о грантовой поддержке.

В России началась разработка портала «Госуслуги молодым»
Фото: «Газета.Ru» «Газета.Ru»

Разработкой проекта занимаются Минцифры вместе с Росмолодежью. По словам Разуваевой, проект планировалось запустить в начале года, но из-за сложностей, его запустят, по всей видимости, только к концу 2022 года.

Общество,Наука и техника,Ксения Разуваева,Росмолодежь,
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