На Сахалине появится первый крытый легкоатлетический манеж

Строительство современного крытого легкоатлетического манежа завершится в Южно-Сахалинске в следующем году. Островным властям удалось возобновить работы по его созданию после паузы из-за роста цен на строительные материалы, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее ТАСС сообщал, что благодаря новому объекту у островных профессиональных спортсменов появится возможность тренироваться на протяжении всего года. Строительство началось в 2020 году, было выделено 1,4 млрд рублей. Завершить работу обещали до конца 2021 года, но из-за пандемии произошел рост цен на стройматериалы, поэтому стройку пришлось приостановить. Во всем регионе нет ни одного подобного манежа для легкоатлетов.

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"По поручению губернатора Валерия Лимаренко достигнута договоренность с подрядчиком о возобновлении работ на объекте. Сдать манеж планируют уже в следующем году", - рассказали в правительстве региона.

По информации областных властей, возвращение строителей на площадку стало возможно благодаря мерам поддержки, которые оказываются строительным предприятиям региона. Подрядчик - компания "Сфера" - после получения положительного заключения государственной экспертизы сможет увеличить сметную стоимость объекта в рамках постановления правительства Сахалинской области.

"Сейчас восстанавливаются лимиты, которые были заложены на этот объект еще в 2019 году, а это порядка 1,4 млрд рублей. Важно отметить, что бюджет по этому объекту предполагается увеличить. Это произойдет после того, как проектная документация пройдет государственную экспертизу. Мы урегулировали все вопросы, которые у нас возникали, сейчас намечены дальнейшие шаги, которые, безусловно, приведут нас к сдаче объекта", - приводятся пресс-службой слова министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых, который накануне посетил строительную площадку.

Спортивный объект будет представлять собой манеж с трехэтажной пристройкой. В основном здании планируется разместить 6 овальных беговых дорожек, 8 прямых длиной 60 метров, 2 прямых длиной 100 метров, 2 сектора прыжков в длину, тренировочный сектор толкания ядра. На сегодня объект готов на 17%. При создании манежа учтут все необходимое людям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы маломобильные граждане тоже имели беспрепятственный доступ в здание. Заниматься на территории объекта смогут не только профессиональные спортсмены, но и обычные жители.

Спортивный кластер региона и нацпроект

В регионе легкой атлетикой занимается почти 6,5 тыс. человек. Ежегодно Сахалинская область принимает команды из других субъектов России. Кроме того, существует потребность в подготовке сборных команд страны к летним Олимпийским играм.

Островной регион славится спортивным туризмом - на его территорию по этому направлению ежегодно приезжает большое количество отдыхающих с материковой части России и из других близлежащих стран. В Сахалинской области проводят спортивные соревнования не только регионального и всероссийского уровней, но и международного формата. Будущий легкоатлетический манеж станет еще одним объектом, входящим в спортивный кластер региона, расположенный в юго-восточной части Южно-Сахалинска. Сейчас в кластер входят спортивно-туристический комплекс "Горный Воздух", стадион "Спартак", волейбольный центр, школы летних и зимних видов спорта, горных лыж и сноуборда, олимпийского резерва по греко-римской борьбе, биатлонный комплекс, два ледовых дворца "Кристалл", центры единоборств и кендо.