Соседов назвал «Евровидение» фашистским конкурсом

Российский и украинский журналист Сергей Соседов в беседе с Life.ru назвал «Евровидение» «конкурсом фашиствующей Европы».

Музыкальный критик назвал сегодняшнюю Европу «четвертым рейхом». «Там сегодня правит нацизм. И нас неспроста оттуда удалили. Мы не должны участвовать в фашистском, нацистском конкурсе. Он не транслировался по российскому телевидению, этого конкурса для нас нет», — заявил он.

По словам Соседова, раньше он смотрел «Евровидение» исключительно для того, чтобы давать комментарии СМИ. В этом году из-за того, что Россия не была допущена до конкурса, журналист проигнорировал его.

«Все, кто смотрел [Евровидение] даже по интернету, искали, — это пятая колонна. Это люди, которые выступают против своей страны, против России. Мне жалко таких людей. Это несчастные люди», — отметил он.

Ранее Соседов назвал аморальной поездку поп-исполнителя Филиппа Киркорова на «Евровидение». Музыкальный критик добавил, что такой поступок исполнителя свидетельствует о том, что он не является патриотом своей страны.