Онищенко похвалил «Макдоналдс»

Макдоналдс, когда пришёл в Россию, привнес, а сейчас и оставил нам систему современных, на отдельных объектах, супер современных систем приготовления пищи и оборудования, также осталась и система предприятий общественно питания и это конечно же хорошо. В то время, когда я на них «наезжал» и говорил, что ваша еда не подходит нашему потребителю и у нас своя культура, они отвечали, что это их корпоративная политика, мол мы можем готовить только то, что готовим во всем остальном мире, они конечно же лукавили. Сейчас, когда всё это осталось у нас, в этой системе надо откорректировать идеологию питания и это надо сделать в первую очередь, учитывая географические особенности нашей огромной Родины, например, на юге одни пищевые традиции, в то время как на севере они абсолютно другие и это обязательно нужно учитывать, — заявил Онищенко.