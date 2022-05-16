В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
25 минут назад

В Новосибирске состоится международный фестиваль научного и индустриального кино

Lenta.ru

В Новосибирске в августе впервые состоится международный фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». Как уточняет со ссылкой на вице-губернатора Ирину Мануйлову ТАСС, организаторы уже начали подготовку к мероприятию и запустили на базе местных киностудий акселераторы для создания фильмов.

В Новосибирске состоится международный фестиваль научного кино
Фото: wikipediawikipedia

«Мы запускаем по сути на первом этапе некий акселератор, когда все желающие могут заявиться в качестве авторов и создателей нового научно-популярного кино», — пояснила собеседница агентства, добавив, что представленные на фестивале киноленты будут сняты по разным научным направлениям.

Акселераторы, по ее словам, будут проводиться в течение июня и июля. Желающие смогут с их помощью изучить разные форматы и жанры, в которых работают местные киностудии.

Кроме того, свою лепту в формирование программы фестиваля внесут детская киностудия «Поиск» и группа производства купольного кино. Для гостей фестиваля также будет подготовлена и внеконкурсная программа, на которой будут представлены картины, связанные с наукой и технологиями. В рамках отдельного направления также будут рассматриваться и блогерские работы.

Ранее сообщалось, что в Чувашии с 23 по 26 июня будет проходить фестиваль пива «Зеленое золото России – 2022». По данным KP.RU, ежегодный праздник пенного напитка состоится в Чебоксарах, где в упомянутые даты будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню Республики.

Общество,Ирина Мануйлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители