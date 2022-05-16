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22 минуты назад

Умер актер из сериала "Ставка больше, чем жизнь" Игнаций Гоголевский

Российская Газета

15 мая скончался польский актер, режиссер, сценарист и артист озвучки, лауреат множества наград и званий Игнаций Гоголевский. Работы Гоголевского были хорошо знакомы советскому зрителю. Артист умер на 91-м году жизни, об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на пресс-службу театра, в котором служил актер. Причина не названа.

Умер актер из сериала "Ставка больше, чем жизнь"
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Гоголевский родился 17 июня 1931 года в Цехануве. В 1953-м закончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. В том же году дебютировал на сцене - в шекспировском "Сне в летнюю ночь", за дальнейшую карьеру сменив несколько театров - как актер и как директор. Был одним из последних в стране актеров старой театральной школы.

Сниматься начал также в 1953-м: "Три повести", "Трудная любовь", "Заколдованный велосипед", журналист Лучак в "Прощании с дьяволом". Янек в "Брачной ночи", Злой в "Короле Матиуше", эсэсовец Эрик в "Сегодня ночью погибнет город", "Выстрел" - по Пушкину, где Гоголевский сыграл графа Сильвио, капитан Руппер в культовом сериале "Ставка больше, чем жизнь", масса других видных работ.

Общество,Игнаций Гоголевский,
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