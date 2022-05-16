Умер актер из сериала "Ставка больше, чем жизнь"

15 мая скончался польский актер, режиссер, сценарист и артист озвучки, лауреат множества наград и званий Игнаций Гоголевский. Работы Гоголевского были хорошо знакомы советскому зрителю. Артист умер на 91-м году жизни, об этом сообщили национальные СМИ со ссылкой на пресс-службу театра, в котором служил актер. Причина не названа.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Гоголевский родился 17 июня 1931 года в Цехануве. В 1953-м закончил Государственную высшую театральную школу в Варшаве. В том же году дебютировал на сцене - в шекспировском "Сне в летнюю ночь", за дальнейшую карьеру сменив несколько театров - как актер и как директор. Был одним из последних в стране актеров старой театральной школы.