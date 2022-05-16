Рогозин поспорил с Маском о значении слова "нацизм"

«Господин Маск, наверное, вообще не имеет какого-то морального права рассуждать о теме нацизма и упрекать кого-то, что кто-то хуже знает это определение. Я сын фронтовика. Моя семья, как и любая другая российская семья, потеряла много родных и близких на той войне. А Маск, который снабжает радиостанциями и абонентским оборудованием нацистов, говорит, что я неправильно понимаю слово "нацизм"», — заявил Рогозин.