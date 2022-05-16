Рогозин поспорил с Маском о значении слова "нацизм"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание бизнесмена Илона Маска, упрекнувшего его в неверной трактовке нацизма. Об этом Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-1», пишет ФАН.
Ранее после того, как Рогозин призвал Маска к ответу за причастность «к снабжению фашистских сил на Украине», предприниматель заявил, что глава Роскосмоса неправильно понимает значение слова «нацист».
«Господин Маск, наверное, вообще не имеет какого-то морального права рассуждать о теме нацизма и упрекать кого-то, что кто-то хуже знает это определение. Я сын фронтовика. Моя семья, как и любая другая российская семья, потеряла много родных и близких на той войне. А Маск, который снабжает радиостанциями и абонентским оборудованием нацистов, говорит, что я неправильно понимаю слово "нацизм"», — заявил Рогозин.
Также он отметил, что США и страны НАТО должны прекратить оказывать прямую военную помощь украинским националистам. Нынешнюю ситуацию Рогозин назвал безумием.
Ранее Рогозин заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner. Он пояснил, что такое решение связано со стремлением не рисковать жизнями российских специалистов.