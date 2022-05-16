В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
3 минуты назад

Роспотребнадзор снял введённые из-за пандемии ограничения в детских лагерях

News.ru

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в российских детских лагерях сняты в этом году. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на третьем заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты, — сказала она.

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко ранее выступила с инициативой сделать закрытыми пляжи детских лагерей и центров от посторонних. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребёнка доработали совместно с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения. По её мнению, нужно создать условия, в которых детские лагеря смогут обособленно использовать водные зоны и береговые полосы. Также в законопроекте использовано понятие «территория отдыха детей». Проект направлен на обеспечение безопасности детей.

Ранее стало известно, что кабмин РФ направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. Об этом на совещании с членами правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его оценке, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.

Общество,Образование,Ирина Брагина,Михаил Мишустин,Наталья Костенко,Минпросвещения России,Роспотребнадзор,Единая Россия,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители