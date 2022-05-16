Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии ограничения в детских лагерях

Введённые из-за пандемии коронавируса ограничения в российских детских лагерях сняты в этом году. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина на третьем заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, сообщает ТАСС.

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Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты, — сказала она.

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко ранее выступила с инициативой сделать закрытыми пляжи детских лагерей и центров от посторонних. Соответствующие поправки в Водный кодекс и закон о гарантиях прав ребёнка доработали совместно с Минприроды, Минюстом и Минпросвещения. По её мнению, нужно создать условия, в которых детские лагеря смогут обособленно использовать водные зоны и береговые полосы. Также в законопроекте использовано понятие «территория отдыха детей». Проект направлен на обеспечение безопасности детей.