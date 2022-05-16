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1 час назад

Мир постапокалипсиса: как выглядят бомбоубежища в разных странах

Газета.Ru

После заявлений депутатов Госдумы о том, что в случае вступления Финляндии в НАТО ее объекты станут целями российских войск, телеканал CNBC показал, как выглядит бомбоубежище в Хельсинки. Укрытие построено на случай ядерной войны и оборудовано не только всеми системами безопасности, но также кафетериями, детскими игровыми комнатами, библиотеками, комнатами психологической разгрузки, спортзалами и даже полями для мини-футбола.

1/22 Англия, Лондон. Бывшая станция метро «Даун-стрит» во время Второй мировой войны была преобразована в бомбоубежище. Здесь, в частности, укрывался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
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2/22 Сейчас убежище «Даун-стрит» не работает по прямому назначению. Сюда водят экскурсии
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
3/22 Израиль, Сдерот. Дети на игровой площадке в бомбоубежище. Есть надувной батут и место, где можно сделать домашнее задание
Фото: Global Look Press
4/22 Северная Ирландия, Баллимена. Главный вход и противовзрывная дверь бункера. Закончили строить это убежище в 1990 году. Бункер рассчитан на размещение до 235 человек
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
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5/22 Комната женского общежития на территории бункера в Баллимене. В одном помещении может размеситься 30 человек
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
6/22 Бомбоубежище в городе Хэфэй восточно-китайской провинции Аньхой. Бункер функционирует, но одновременно с этим сюда водят экскурсии
Фото: Global Look Press
7/22 Бомбоубежища под ратушей Турина в Италии. По прямому назначению бункер не используется. Пока он просто законсервирован
Фото: Stefano Guidi/Corbis/Getty Images
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8/22 Дверь в бомбоубежище под туринской ратушей. На фото городская комиссия оценивает надежность бункера
Фото: Stefano Guidi/Corbis/Getty Images
9/22 Бункер в Хельсинки вмещает около 6 тыс. человек, оборудован спортзалом, футбольным полем, детской игровой площадкой, парковкой и кафетерием
Фото: CNBC
10/22 По заявлениям местных властей, бункер в Хельсинки оборудован защитой от радиации
Фото: CNBC
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11/22 Вентиль защитно-герметической двери в бомбоубежище в центре Москвы. По официальным данным, места в таких бункерах есть для всех жителей и гостей столицы
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
12/22 Пункт управления в бомбоубежище в центре Москвы. Аппаратура старая, но при выходе из строя сотовой связи работать будет только она
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
13/22 Бункерный музей «Фрауэнвальд», Германия. Раньше здесь располагалось бомбоубежище Министерства государственной безопасности ГДР
Фото: Michael Reichel/Getty Images
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14/22 Сотрудник музея «Фрауэнвальд» в форме сержанта армии ГДР объясняет посетителям, как пользоваться противогазом
Фото: Sean Gallup/Getty Images
15/22 Бомбоубежище в кибуце Кфар Сольд, Израиль. Центральный вход в бункер
Фото: Picture Service/Universal Images Group/Getty Images
16/22 Израиль, Нетивот. Израильский подросток делает домашнее задание в бомбоубежище во время предупреждения о запуске палестинской ракеты «Кассам»
Фото: David Silverman/Getty Images
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17/22 Вход в бункер «Штайнторвалле» в Гамбурге. Бомбоубежище находится в рабочем состоянии
Фото: Daniel Bockwoldt/Getty Images
18/22 Общий зал бункера «Штайнторвалле». Спальных мест не предусмотрено. Жить в этом бункере нельзя, но можно переждать короткую бомбежку
Фото: Daniel Bockwoldt/Getty Images
19/22 Двери бомбоубежища на Алтуфьевском шоссе в Москве. Сотрудник МЧС столицы следит за исправностью бункеров
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
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20/22 Манекены в одном из помещений в бомбоубежище в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
21/22 Бомбоубежище в поселке шахты «Трудовская» на окраине Донецка
Фото: Николай Тришин/ТАСС
22/22 Бомбоубежище в подвале одного из жилых домов в Донецке. Никаких удобств в таком укрытии нет
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Однако не все бомбоубежища в мире содержатся в готовом к использованию состоянии. Значительная их часть превращена в музеи. Например, в Германии по бывшим укрытиям времен ГДР водят экскурсии. Посетителям предлагают примерить противогазы и защитные костюмы от радиации. В Великобритании ряд бомбоубежищ был выставлен правительством на аукцион.

Некоторым бункерам стараются дать новую «мирную» жизнь: во Франкфурте бомбоубежище переделали в музыкальную студию, в Шанхае – в ночной клуб, в Стокгольме – в элитный подземный дом.

Впрочем, в других странах бомбоубежища, как и прежде, – часть повседневной жизни. Так, жители Израиля прячутся в укрытиях во время ракетных атак из сектора Газа. К посещению бомбоубежищ там привыкли. Дети во время обстрелов делают уроки в специальных комнатах, а взрослые продолжают офисную работу – удаленно через Интернет.

Общество,Фото,НАТО,Госдума,
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