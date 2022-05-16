После заявлений депутатов Госдумы о том, что в случае вступления Финляндии в НАТО ее объекты станут целями российских войск, телеканал CNBC показал, как выглядит бомбоубежище в Хельсинки. Укрытие построено на случай ядерной войны и оборудовано не только всеми системами безопасности, но также кафетериями, детскими игровыми комнатами, библиотеками, комнатами психологической разгрузки, спортзалами и даже полями для мини-футбола.