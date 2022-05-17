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1 час назад

В Перми пройдет Дягилевский фестиваль

Lenta.ruиещё 1

В Перми в июне состоится Дягилевский фестиваль. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В Перми пройдет Дягилевский фестиваль
Фото: ТАССТАСС

Фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса пройдет с 11 по 20 июня. Его хедлайнерами станут оркестр и хор musicAeterna, которые на церемонии открытия исполнят Шестую симфонию Петра Чайковского, а на закрытии поучаствуют в премьере постановки мистерии De temporum fine comoedia comoedia («Мистерия на конец времени») Карла Орфа.

Кроме того, посетителям представят симфонические и камерные концерты и оперную постановку. Также в рамках мероприятия пройдут поэтические чтения и серия экспериментальных театральных и пластических перформансов.

Специальная образовательная программа запланирована и для студентов творческих вузов — с ними будут заниматься участники фестиваля. Кроме того, мастер-классы пройдут для учителей детских музыкальных школ.

Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года.

Общество,Теодор Курентзис,Петр Чайковский,
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