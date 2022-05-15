Съевшая своего знакомого школьница выучилась на повара

Уроженка Сочи, которая убила и съела человека в Ленинградской области, выучилась на повара. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва». Директор спецшколы в интервью рассказал, что учреждение «подготовило отличного гражданина для общества».

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В 2018 году 12-летняя девочка вместе с приятелем жили у знакомого. Во время ссоры пара убила и расчленила парня, а его части тела молодые люди потом зажарили и съели.

Подозреваемый подельник умер в больнице после попытки суицида в СИЗО, а девочку после случившегося отправили в обычную школу. Но её одноклассники устроили бунт из-за того, что она рассказывала подробности о трагедии. В итоге преступницу перевели в интернат. Там она выучилась поварскому и портному делу, а в будущем она сможет и готовить, и делать обувь.

Сейчас девочка в девятом классе. Ей подбирают техникум, в котором она будет доучиваться.