Россиян предупредили о последствиях лунного затмения 16 мая

Грядущее лунное затмение сулит людям раздумья о своем жизненном пути и его осмыслении, сообщили астрологи.

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Явление произойдет 16 мая. Лунное затмение начнется в 04:32 по московскому времени и закончится в 09:50 утра. Несмотря на тот факт, что жители различных уголков России не смогут его наблюдать, астрологи поделились своими рекомендациями на этот период.

По их словам, явление будет носить медитативный характер. Однако на некоторые знаки зодиака оно может оказать серьезное воздействие.

Например, Водолеям сулят изменения в карьере и социальном статусе. Раков ждет романтическое знакомство, которое не обязательно закончится долгими отношениями, предупреждают астрологи.

Перемены могут коснуться и других знаков зодиака. Некоторых людей ожидает риск смены работы и источника дохода, передает «Комсомольская Правда».