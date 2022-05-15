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47 минут назад

Умер автор "Взгляда" и "До и после полуночи" Абдулазиз Махмудов

Российская Газета

Скончался Абдулазиз Махмудов, советский, узбекский режиссер, актер, оператор и сценарист. Об этом сообщают "Вести.uz". Причина ухода кинематографиста не названа.

Умер автор "Взгляда" и "До и после полуночи"
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Махмудов родился 28 декабря 1950 года. В 1978-м окончил факультет русской филологии Туркменского государственного университета имени Горького, в 1986-м - Высшие курсы режиссеров. В 1978-1989 годах работал режиссером и сценаристом на Киностудии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана и студии "Узбекфильм".

В качестве автора сценария, режиссера и оператора сотрудничал со знаменитой передачей "Очевидное-невероятное" Центрального телевидения СССР, с революционными программами "Взгляд" и "До и после полуночи".

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