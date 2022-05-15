Умер автор "Взгляда" и "До и после полуночи"

Скончался Абдулазиз Махмудов, советский, узбекский режиссер, актер, оператор и сценарист. Об этом сообщают "Вести.uz". Причина ухода кинематографиста не названа.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Махмудов родился 28 декабря 1950 года. В 1978-м окончил факультет русской филологии Туркменского государственного университета имени Горького, в 1986-м - Высшие курсы режиссеров. В 1978-1989 годах работал режиссером и сценаристом на Киностудии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана и студии "Узбекфильм".