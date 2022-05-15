«Традиция появилась в честь 350-летия Петра I. С именем первого российского императора связаны история становления Капеллы и первые музыкальные произведения, посвящённые городу на Неве. Ещё до закладки Санкт Петербурга придворный хор государевых певчих участвовал в молебне в честь победы войск Петра I при Ниеншанце. А 16 (27) мая 1703 года они участвовали в торжествах по случаю основания новой столицы», – написал Корнеев.