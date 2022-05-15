Безруков объяснил повышение интереса к русской культуре в мире

Актер Сергей Безруков объяснил в своем Telegram-канале рост интереса иностранцев к русской культуре на фоне ее бойкота западными странами. В доказательство он привел недавний митинг итальянцев и открытое письмо немцев, осудивший такой подход.
«В Риме прошла демонстрация против дискриминации русской культуры. Во французских магазинах раскупили почти все книги Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина. Немецкие деятели культуры написали открытое письмо, в котором, в частности недоумевают, как можно было исключить Международный конкурс имени Чайковского из своих рядов и вспоминают, как в разгар холодной войны на конкурсе в Москве победил американский пианист Ван Клиберн, называя это «актом миротворчества через искусство», — пояснил он.
Безруков подчеркнул, что из-за политики отмены произошел обратный эффект:
«Русская культура и раньше в рекламе не нуждалась, ну а теперь интерес к ней будет только расти. Спасибо попыткам ее запретить».
Ранее Безруков высказался в защиту Rutube.