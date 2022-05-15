Безруков объяснил повышение интереса к русской культуре в мире

«В Риме прошла демонстрация против дискриминации русской культуры. Во французских магазинах раскупили почти все книги Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина. Немецкие деятели культуры написали открытое письмо, в котором, в частности недоумевают, как можно было исключить Международный конкурс имени Чайковского из своих рядов и вспоминают, как в разгар холодной войны на конкурсе в Москве победил американский пианист Ван Клиберн, называя это «актом миротворчества через искусство», — пояснил он.