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1 час назад

Безруков заявил о повышении интереса к русской культуре в мире

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков объяснил в своем Telegram-канале рост интереса иностранцев к русской культуре на фоне ее бойкота западными странами. В доказательство он привел недавний митинг итальянцев и открытое письмо немцев, осудивший такой подход.

Безруков объяснил повышение интереса к русской культуре в мире
Фото: ТАССТАСС

«В Риме прошла демонстрация против дискриминации русской культуры. Во французских магазинах раскупили почти все книги Достоевского, Толстого, Гоголя и Пушкина. Немецкие деятели культуры написали открытое письмо, в котором, в частности недоумевают, как можно было исключить Международный конкурс имени Чайковского из своих рядов и вспоминают, как в разгар холодной войны на конкурсе в Москве победил американский пианист Ван Клиберн, называя это «актом миротворчества через искусство», — пояснил он.

Безруков подчеркнул, что из-за политики отмены произошел обратный эффект:

«Русская культура и раньше в рекламе не нуждалась, ну а теперь интерес к ней будет только расти. Спасибо попыткам ее запретить».

Ранее Безруков высказался в защиту Rutube.

Общество,Шоу-бизнес,Ван Клиберн,
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