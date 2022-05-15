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34 минуты назад

В честь 100-летия КБР на обе вершины Эльбруса одновременно поднимутся 100 человек

ТАСС

100 альпинистов из всех регионов России поднимутся одновременно на обе вершины Эльбруса в ознаменование 100-летия создания Кабардино-Балкарской Республики (КБР) летом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма региона в воскресенье.

К 100-летию КБР на обе вершины Эльбруса поднимутся сразу 100 человек
Фото: ТАССТАСС

"В честь празднования государственности КБР в августе текущего года состоится массовое восхождение "Эльбрусиада - 2022", в котором планируется участие 100 человек со всей России. Восхождение будет проводиться двумя группами одновременно на обе вершины высшей горы Европы по классическим маршрутам восхождения на Эльбрус с юга, через поляну Азау", - говорится в сообщении.

Всех заявившихся ждет строгий отбор по уровню подготовки, необходимо также предоставить медицинскую справку - допуск об отсутствии ограничений для занятий спортом.

"На срок проведения "Эльбрусиады - 2022" нужно оформить полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев при занятиях альпинизмом", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что участников на гору поведут профессиональные инструкторы с опытом работы на Эльбрусе, а в зависимости от уровня подготовки участников один инструктор будет сопровождать от трех человек. Предварительная программа рассчитана на восемь дней пребывания в Приэльбрусье.

"Три дня будут посвящены акклиматизационным выходам, один день - ночевка на высоте, затем - восхождение и завершение мероприятия, один день - резервный. Альпинистов ждут подъемы на склоны Чегета и Эльбруса (до разных высот), обязательные занятия по обеспечению безопасности при движении по маршруту восхождения", - добавили в министерстве.

В программу "Эльбрусиады - 2022" могут быть внесены изменения в зависимости от погодных условий. Регистрация участников проводится на сайте Федерации альпинизма России, которая является организатором мероприятия при поддержке правительства КБР.

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