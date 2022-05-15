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1 час назад

Почти 20 млн автомобилей пересекло Крымский мост за четыре года

RT на русскомиещё 1

В пресс-службе управления дорог «Тамань» заявили, что почти 20 млн автомобилей пересекло Крымский мост за четыре года со времени его ввода в эксплуатацию.

За четыре года Крымский мост пересекли почти 20 млн автомобилей
Фото: ТАССТАСС

«За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей, включая 2,7 млн грузовиков и более 200 тыс. автобусов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент штатное функционирование мостового перехода обеспечивают более 100 сотрудников, используется 35 единиц дорожной техники.

Ранее Министерство транспорта России предложило установить ряд запретных зон для плавания судов в акватории Керченского пролива в районе Крымского моста.

Общество,Минтранс РФ,
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