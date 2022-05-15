В Якутии потушили все лесные пожары

Последние четыре природных пожара потушили в Якутии , за сутки справились с огнем на общей площади 58,8 га, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего в тушении участвовали 54 человека и пять единиц техники. В регионе сохраняется 1-2-й класс пожарной опасности леса за исключением Олекминского района - там зарегистрирован 3-й класс опасности.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны, общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). Наибольшая площадь пожаров в современной истории России наблюдалась в 2021 году, около половины из них пришлись на Якутию. Летом 2021 года в Якутии была аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.