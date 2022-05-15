В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
1 час назад

В Якутии потушили все лесные пожары

ТАССиещё 2

Последние четыре природных пожара потушили в Якутии, за сутки справились с огнем на общей площади 58,8 га, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Якутии потушили все лесные пожары
Фото: аррарр

"На территории Республики Саха (Якутия) действующих пожаров не зарегистрировано. Благодаря своевременным действиям лесопожарных формирований и привлеченного местного населения, ликвидировано четыре природных пожара на общей площади 58,8 га", - говорится в сообщении.

Всего в тушении участвовали 54 человека и пять единиц техники. В регионе сохраняется 1-2-й класс пожарной опасности леса за исключением Олекминского района - там зарегистрирован 3-й класс опасности.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны, общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). Наибольшая площадь пожаров в современной истории России наблюдалась в 2021 году, около половины из них пришлись на Якутию. Летом 2021 года в Якутии была аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.

В мае текущего года в республике заработал пилотный проект мониторинга леса.

Общество,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители