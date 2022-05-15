Эксперт назвал способ обезопасить себя от клещевого энцефалита

«К врачу надо обращаться, уже выявив клеща, это важно. Как правило, когда клещ кусает человека, он присасывается и сидит там достаточно долго. Желательно такого клеща нести в лабораторию, чтобы его исследовали на наличие клещевого энцефалита или болезни Лайма. Это сейчас возможно», — отметил Альтштейн.

Вирусолог подчеркнул, что заболевание это очень опасное, оно может привести к инвалидности и даже смерти.

По словам специалиста, чтобы обезопасить себя от клещевого энцефалита, от него стоит вакцинироваться, что сейчас также возможно. Особенно полезна такая прививка будет тем, кто планирует поездки на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.