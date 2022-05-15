Названа скрытая опасность электронных сигарет

Электронные сигареты опасны, потому что многие люди считают их безвредными. На самом деле они могут привести к развитию рака. Об этом предупредил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает Ura.ru.

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По его словам, электронные сигареты со временем вызывают хронические заболевания. Они будут проявляться мягче, чем у обычных курильщиков, но ухудшение здоровья обязательно произойдет.

«Это человека не остановит. Когда он пользуется вейпами, у него нет понимания, что это опасно. Вот в чем главный подвох заключается», — сказал Зайцев.

Специалист подчеркнул, что существует так называемая «канцерогенная настороженность». Это значит, что на слизистой, в бронхах, в легких может зародиться онкологический процесс.

«Никто это не отменяет. Нигде про это не пишут, что если ты куришь вейп, то онкологии не будет», — добавил врач.