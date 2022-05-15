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21 минуту назад

Коллеги Жириновского почтили его память на 40-й день после смерти политика

ТАСС

Коллеги, родные и близкие основателя ЛДПР Владимира Жириновского в воскресенье почтили его память у могилы политика на Новодевичьем кладбище на 40-й день после его смерти. Как заявил на церемонии врио главы фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, партия Жириновского сохранится и будет крепнуть.

Коллеги Жириновского почтили его память на 40-й день после смерти
Фото: ТАССТАСС

По словам Слуцкого, члены ЛДПР соединены "общей памятью и ответственностью за то, чтобы все задачи, программы, мысли и чаяния Владимира Вольфовича были реализованы".

"И главное из них - партия, лучшая реально существующая партия России, которая, отдавая дань этому великому человеку, стала за эти 40 дней еще сплоченнее", - указал он.

"Партия сохранится, она будет крепнуть, она сыграет ключевую роль в сегодняшних тяжелейших геостратегических условиях, в которых все мы находимся, находится Россия, весь русский мир, о котором так заботился, так много выступал и писал Владимир Вольфович Жириновский", - заверил Слуцкий.

Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Со 2 февраля он находился в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом.

Общество,Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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