Коллеги Жириновского почтили его память на 40-й день после смерти

Коллеги, родные и близкие основателя ЛДПР Владимира Жириновского в воскресенье почтили его память у могилы политика на Новодевичьем кладбище на 40-й день после его смерти. Как заявил на церемонии врио главы фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, партия Жириновского сохранится и будет крепнуть.

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По словам Слуцкого, члены ЛДПР соединены "общей памятью и ответственностью за то, чтобы все задачи, программы, мысли и чаяния Владимира Вольфовича были реализованы".

"И главное из них - партия, лучшая реально существующая партия России, которая, отдавая дань этому великому человеку, стала за эти 40 дней еще сплоченнее", - указал он.

"Партия сохранится, она будет крепнуть, она сыграет ключевую роль в сегодняшних тяжелейших геостратегических условиях, в которых все мы находимся, находится Россия, весь русский мир, о котором так заботился, так много выступал и писал Владимир Вольфович Жириновский", - заверил Слуцкий.