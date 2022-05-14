Стали известны подробности смерти Рената Ибрагимова

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, умерший в возрасте 74 лет в Москве, перед смертью находился дома, рассказала супруга артиста Светлана Ибрагимова изданию «Бизнес Online».

Фото: предоставлено директором Рената Ибрагимова Александром Яковлевым предоставлено директором Рената Ибрагимова Александром Яковлевым

Как уточнила вдова артиста, ему стало плохо с сердцем. Родные вызвали скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть артиста. Смерть советского и российского эстрадного певца наступила в 19:01 в субботу, 14 мая.

Ранее стало известно, что Ренат Ибрагимов скончался на 75 году жизни. Информацию об этом подтвердила его дочь. Подробности она разглашать не стала.