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46 минут назад

Стали известны подробности смерти Рената Ибрагимова

Lenta.ruиещё 10

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, умерший в возрасте 74 лет в Москве, перед смертью находился дома, рассказала супруга артиста Светлана Ибрагимова изданию «Бизнес Online».

Стали известны подробности смерти Рената Ибрагимова
Фото: предоставлено директором Рената Ибрагимова Александром Яковлевымпредоставлено директором Рената Ибрагимова Александром Яковлевым

Как уточнила вдова артиста, ему стало плохо с сердцем. Родные вызвали скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть артиста. Смерть советского и российского эстрадного певца наступила в 19:01 в субботу, 14 мая.

Умерла актриса Александра Яковлева

Ранее стало известно, что Ренат Ибрагимов скончался на 75 году жизни. Информацию об этом подтвердила его дочь. Подробности она разглашать не стала.

Ибрагимов появился на свет во Львове 20 ноября 1947 года. После окончания Казанской государственной консерватории он работал в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Затем Ибрагимов был художественным руководителем Театра песни в Москве.

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