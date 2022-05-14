Хуснуллин заявил о начале оказания помощи ЛНР

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил о начавшейся помощи Луганской народной республике (ЛНР) в восстановлении инфраструктуры, в планах ремонт жилья и дорог. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры», — заявил Хуснуллин.

По его словам, это является только первым шагом, а Россия продолжит взаимодействовать с ЛНР и в дальнейшем.

Ранее Хуснуллин заявил, что Российская Федерация будет помогать в восстановлении мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса, отметив большой объем работы по гуманитарному направлению.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.