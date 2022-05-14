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10 минут назад

Умер певец и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов

Реальное время

Сегодня ушел и жизни певец, композитор, актер, продюсер и народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Ему было 75 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Mash Iptash.

Умер певец Ренат Ибрагимов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ибрагимов родился во Львове, в семье военнослужащего. Затем семья переехала в Казань. Здесь будущий певец окончил Казанскую государственную консерваторию и начал работать в Татарском академическом театре оперы и балета им. Мусы Джалиля. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом пятого Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи в 1975 году.

Умер актер из «Бригады»

В 2017 году, во время своего приезда в Казань, певец дал интервью "Реальному времени". Прочесть его можно здесь.

Общество,Ренат Ибрагимов,
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