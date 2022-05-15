Экс-муж подал в суд на экс-сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом

На экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову подал в суд ее бывший муж Игорь - иск касается воспитания детей. Об этом пишет StarHit.

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Первое заседание по этому поводу должно состояться завтра, 16 мая, в Черемушкинском суде Москвы. В базе суда совпадают фамилии истца и ответчика, однако, как сообщалось ранее, Овсянникова не живет с мужем уже несколько лет.