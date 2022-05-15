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33 минуты назад

Бывший муж подал в суд на экс-сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом

Газета.Ruиещё 1

На экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову подал в суд ее бывший муж Игорь - иск касается воспитания детей. Об этом пишет StarHit.

Экс-муж подал в суд на экс-сотрудницу Первого канала, появившуюся в эфире с плакатом
Фото: ТАССТАСС

Первое заседание по этому поводу должно состояться завтра, 16 мая, в Черемушкинском суде Москвы. В базе суда совпадают фамилии истца и ответчика, однако, как сообщалось ранее, Овсянникова не живет с мужем уже несколько лет.

14 марта Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом о спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Также Овсянниковой грозит штраф до 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позднее стало известно, что она устроилась работать в Die Welt.

Общество,Марина Овсянникова,Первый канал,
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