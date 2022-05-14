Россияне назвали лучший город для работы на фрилансе

Около 57 процентов опрошенных россиян считают Москву наиболее комфортным городом для фриланса, свидетельствуют результаты опросы сервиса «Работа.ру». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

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— По данным Росстата, в прошлом году число въезжающих на работу в столицу составило почти 1,5 миллиона человек из других городов России — это более половины объема внутренней въездной трудовой миграции в 2021 году, — сказал глава ведомства, министр правительства Москвы Кирилл Пуртов.

По его словам, в другие регионы страны выезжали трудиться всего 12 тысяч человек. За последние пять лет число въезжающих работать в Москву увеличилось на 5,5 процента, в то время как трудовая эмиграция в другие регионы сократилась более чем на 60 процентов.

К трем главным преимуществам Москвы респонденты отнесли большое количество рабочих проектов (79 процентов), развитую инфраструктуру (63 процента), а также наличие стабильного интернета (39 процентов).

4 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по поддержке горожан и бизнеса. Он напомнил, что масштабный план по усовершенствованию городской экономики для противодействия санкционному давлению разработали в столице еще в начале марта.