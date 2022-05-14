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58 минут назад

Россияне стали чаще перепродавать товаров из IKEA

Lenta.ru

Россияне стали чаще перепродавать товары, купленные в IKEA до закрытия магазинов сети в стране. Как отмечают сервисы «Юла» и «ВКонтакте», число соответствующих объявлений в апреле 2022 года в сравнении с февралем выросло более чем на треть. Кроме того, приобрети эти товары предлагается по более низким ценам, чем раньше. Об этом пишет РИА Новости.

Россияне стали чаще перепродавать товаров из IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последние два месяца число объявлений о продаже товаров из ИКЕА выросло более чем на треть. В марте-апреле на площадке было размещено около 100 тысяч объявлений. Рост в марте составил 16 процент, а в апреле количество объявлений выросло на 61 процент», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наибольший спрос на товары из IKEA наблюдался в начале марта. Тогда число поисковых запросов по товарам ритейлера выросло в полтора раза в сравнении с последней неделей февраля. По итогам апреля пользователи искали товары сети в два раза чаще, чем в феврале.

Чаще всего в объявлениях представлены диваны, шкафы, столы и мягкие игрушки по ценам в среднем на 10-12 процентов ниже, чем в магазинах до закрытия. При этом отмечается, что некоторые продавцы завышают даже цены.

В марте IKEA решила приостановить работу в России. Компания поставила на паузу до августа импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах в России и Белоруссии. Зарплаты и льготы для сотрудников IKEA пообещала сохранить, а сам персонал обязалась обеспечить операционной деятельностью на складах.

Общество,Ikea,
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