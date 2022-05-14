Эксперт заявил об угрозе появления новых линий "омикрона" в России

Разновидности «омикрон»-штамма коронавируса ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 имеют высокие шансы проникнуть в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.
«Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам», — заявил ученый.
Ранее он сообщил, что линии «омикрона» ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты штамма, и могут частично уходить от иммунной защиты. По его словам, в ЮАР сейчас до 75% всех новых случаев заражения коронавирусом вызваны этими двумя вариантами.
Тем временем, BA.2.12.1 быстро распространяется в Северной Америке. Согласно прогнозу, он станет доминирующим в США.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в России. По его словам, вспышки коронавируса возможны в мае и июне, при этом в крупных городах уже произошел всплеск.