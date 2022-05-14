Эксперт заявил об угрозе появления новых линий "омикрона" в России

«Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам», — заявил ученый.