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25 минут назад

Эксперт заявил об угрозе появления новых линий "омикрона" в России

Елена Прошина

Разновидности «омикрон»-штамма коронавируса ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 имеют высокие шансы проникнуть в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Эксперт заявил об угрозе появления новых линий "омикрона" в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Самолеты летают, люди путешествуют, хотя и меньше, чем три года назад. Потому если некий штамм начинает активно распространяться в каком-то регионе на планете, что зачастую означает наличие у него определенных преимуществ перед остальными, то сохраняются высокие шансы, что он в итоге проникнет и к нам», — заявил ученый.

Ранее он сообщил, что линии «омикрона» ВА.4 и ВА.5 являются немного более заразными, чем предыдущие варианты штамма, и могут частично уходить от иммунной защиты. По его словам, в ЮАР сейчас до 75% всех новых случаев заражения коронавирусом вызваны этими двумя вариантами.

Тем временем, BA.2.12.1 быстро распространяется в Северной Америке. Согласно прогнозу, он станет доминирующим в США.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19 произошел в России. По его словам, вспышки коронавируса возможны в мае и июне, при этом в крупных городах уже произошел всплеск.

Общество,Камиль Хафизов,Николай Крючков,Роспотребнадзор,
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