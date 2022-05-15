В России за сутки потушили 120 природных пожаров

За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 120 природных пожаров на площади 20 057 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

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«За прошедшие сутки... в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 га», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 129 лесных пожаров на площади 19 657 га.