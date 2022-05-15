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27 минут назад

В России за сутки потушили 120 природных пожаров

RT на русскомиещё 3

За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 120 природных пожаров на площади 20 057 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

В России за сутки потушили 120 природных пожаров
Фото: ТАССТАСС

«За прошедшие сутки... в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 га», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 129 лесных пожаров на площади 19 657 га.

Ранее стало известно, что МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора на проверки и профилактические обследования населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров

Общество,МЧС России,
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