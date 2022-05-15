В России за сутки потушили 120 природных пожаров

За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 120 природных пожаров на площади 20 057 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
«За прошедшие сутки... в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 га», — приводит РИА Новости сообщение.
По информации Авиалесоохраны, на территории страны действует 129 лесных пожаров на площади 19 657 га.
Ранее стало известно, что МЧС России направило всех сотрудников Госпожнадзора на проверки и профилактические обследования населённых пунктов, подверженных угрозе природных пожаров