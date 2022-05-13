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33 минуты назад

Вдова Эдуарда Лимонова заявила, что подаст в суд на Кирилла Серебренникова

Газета.Ru

Вдова Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова рассказала, что у наследников писателя возникли вопросы к режиссеру байопика Кириллу Серебренникову. Ее слова передает "Московский Комсомолец".

Вдова Лимонова подаст в суд на Кирилла Серебренникова
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Волкова отметила, что создатели фильма "не урегулировали все вопросы с наследниками" из-за чего "последует вмешательство американских юристов". Она также засомневалась в возможности выхода фильма в России.

12 мая стало известно о съемках Кириллом Серебренниковым фильма "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie) по одноименной книге Эмманюэля Каррера. В разговоре с The Variety режиссер рассказал, что лента станет "поэтической биографией" с метафорами, паузами и другими художественными средствами.

Роль писателя исполнит Бен Уишоу, его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко. Байопик будет показан на английском языке на фестивалях в 2023 году.

Общество,Бен Уишоу,Екатерина Волкова,Эдуард Лимонов,Кирилл Серебренников,
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