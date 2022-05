Вдова Лимонова подаст в суд на Кирилла Серебренникова

12 мая стало известно о съемках Кириллом Серебренниковым фильма "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie) по одноименной книге Эмманюэля Каррера. В разговоре с The Variety режиссер рассказал, что лента станет "поэтической биографией" с метафорами, паузами и другими художественными средствами.