Жена Виктора Бута обратилась к Байдену

Супруга осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута Алла заявила «Газете.Ru», что просит президента США Джо Байдена поспособствовать обмену ее мужа на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков.

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«Вся наша семья будет рада исходу, если Виктор вернется домой, а эта дама уедет в Америку. Я хочу попросить Байдена сделать это. Если это случится, то мы все скажем ему большое спасибо», – рассказала она.

При этом она подчеркнула, что у нее нет информации о подготовке такого обмена.

«У меня нет никакой информации по поводу возможного обмена от официальных источников, но я буду безмерно счастлива, если это произойдет. Подобные предложения по обмену Виктора были и прежде, в том числе на [Надежду] Савченко, но этого не произошло. Нам психологически тяжело переживать такие «освобождения» мужа, когда зарождается надежда, за которой следует глубокое разочарование», – добавила Алла Бут.

Ранее о возможности обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер сообщили источники «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области и ФСИН.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.