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23 минуты назад

Жена Виктора Бута попросила Байдена обменять ее мужа на американскую спортсменку

Газета.Ru

Супруга осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием россиянина Виктора Бута Алла заявила «Газете.Ru», что просит президента США Джо Байдена поспособствовать обмену ее мужа на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была задержана в Москве за провоз наркотиков.

Жена Виктора Бута обратилась к Байдену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся наша семья будет рада исходу, если Виктор вернется домой, а эта дама уедет в Америку. Я хочу попросить Байдена сделать это. Если это случится, то мы все скажем ему большое спасибо», – рассказала она.

При этом она подчеркнула, что у нее нет информации о подготовке такого обмена.

«У меня нет никакой информации по поводу возможного обмена от официальных источников, но я буду безмерно счастлива, если это произойдет. Подобные предложения по обмену Виктора были и прежде, в том числе на [Надежду] Савченко, но этого не произошло. Нам психологически тяжело переживать такие «освобождения» мужа, когда зарождается надежда, за которой следует глубокое разочарование», – добавила Алла Бут.

Ранее о возможности обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер сообщили источники «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области и ФСИН.

В Госдуме высказались о возможности обмена Виктора Бута

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой и играла за екатеринбургский клуб УГМК. В России ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы за хранение и контрабанду наркотических средств.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,Аэропорт Шереметьево,ФСИН,УГМК-Холдинг,Госдума,
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